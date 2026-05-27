A Castelvetrano "A nome loro", musiche e voci per le vittime di mafia

Sabato 30 maggio nella città natale dell'ultimo boss stragista, Matteo Messina Denaro, la maratona artistico-culturale nata nel 2023 a pochi giorni dall’arresto che mise fine alla sua trentennale latitanza. Decine le testimonianze in programma, tra musica e racconti. Rettore, Nada, The Zen Circus, Mauro Ermanno Giovanardi, Simona Molinari, gli Avion Travel, i Santamarea, Dario Mangiaracina alcuni dei nomi. L'ingresso è gratuito.

La prima edizione fu ideata e organizzata in modo estemporaneo, sull’onda emotiva del successo riportato dalle forze dell’ordine nel 2023 dopo la cattura del superlatitante Messina Denaro, che proprio in questo territorio era nato e per decenni ne ha asfissiato il tessuto politico, economico e sociale attraverso il suo dominio criminale.

Nel 2024 artisti e pubblico si ritrovarono in uno scenario magnifico e suggestivo, all'ombra dei maestosi templi di Selinunte a strapiombo sul mare a pochi chilometri da Castelvetrano. Quest'anno l'appuntamento è proprio nel cuore della roccaforte del boss che grazie ad una fitta rete di connivenze è rimasto latitante per 30 lunghi anni.

Con un programma in continua evoluzione ed una scaletta che si allunga di giorno in giorno, si terrà sabato 30 maggio la IV edizione di “A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia”, la maratona artistico-culturale ideata dalla pianista e compositrice jazz Sade Mangiaracina, che da allora ne firma la direzione artistica.

L’evento, che chiama a raccolta ogni anno grandi artisti della musica italiana, protagonisti della lotta alla mafia e familiari delle vittime, è in programma il 30 maggio nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, dalle ore 14.00, in provincia di Trapani, a pochi passi dalle abitazioni dei familiari del boss ormai defunto.

Donatella Rettore, la cantautrice Giulia Mei e l’attrice Simona Malato, interprete del ruolo di una delle sorelle di Matteo Messina Denaro nella fiction Rai “L'invisibile: la cattura di Mattia Messina Denaro”, sono i nomi che si aggiungono ai numerosi artisti già annunciati per l’edizione 2026 della manifestazione: Nada, The Zen Circus, Mauro Ermanno Giovanardi, Simona Molinari, gli Avion Travel, i Santamarea, Dario Mangiaracina di La rappresentante di lista, Mario Venuti & Tony Canto, Rancore, Anastasio, Galeffi, Savana Funk, Giuseppe Anastasi, Bungaro/Casarano/Monteduro, Amudi Safa, Leila Shirvani, Canta fino a Dieci, Ernesto Marciante, Shakalab, Chris Obehi, Jerusa Barros, Cico Messina, Claudio Covato, Giuseppe Patti, Gli Asteroidi e il Coro Boy-scout Castelvetrano 1, cui si aggiungono artisti provenienti dal cinema, dal teatro e dalla televisione come Donatella Finocchiaro, Fabio Celenza, Roberto Lipari e Antonio Panzica.

Anche quest’anno porteranno sul palco la loro testimonianza protagonisti dell’impegno contro la criminalità organizzata come Luisa Impastato di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, il giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo, il giudice Massimo Russo, gli ex rappresentanti della Polizia di Stato Rino Germanà e Marco Mariconda, Francesca Andreozzi della Fondazione Pippo Fava, Paola Galuffo di Patto per Restare, Peppe Provinzano, Presidente di Comunità Cantieri Culturali Zisa, e le associazioni Fondazione Falcone, Addio Pizzo, Must 23, Libera Sicilia.

Alla manifestazione porteranno il loro saluto il Vice Presidente della Camera dei Deputati On. Giorgio Mulè, il componente della Commissione Cultura Camera dei Deputati On. Matteo Orfini, il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e il sacerdote Don Giuseppe Undari, e i Segretari Nazionali e della Regione Sicilia di CGIL CISL UIL.

Intanto prosegue anche il percorso di sensibilizzazione promosso dall’associazione nelle scuole del territorio, insieme alle iniziative dedicate ai giovani artisti emergenti attraverso il contest MyHope, realizzato in collaborazione con il CET di Mogol, che ha collezionato centinaia di proposte che verranno valutate dalla giuria composta da Sade Mangiaracina, Giuseppe Anastasi, Simona Molinari, Dario Mangiaracina e Carlotta (Carla Quadraccia). I primi tre classificati partecipano alle finali e faranno parte della Line Up del grande concerto A NOME LORO 2026 a Castelvetrano il 30 maggio 2026.

Una grande novità di questa edizione è il Villaggio enogastronomico che si inaugura il 29 maggio, a partire dalle 17.00, e sarà attivo per tutta la durata dell'evento. La piazza sarà aperta ad una due giorni di food & beverage con diverse aziende dell'area del Belice, gli artigiani, i volontari della Proloco di Castelvetrano e le proloco delle città limitrofe che hanno aderito con entusiasmo alla iniziativa e sempre il 29 maggio a partire dalla mattina, sarà aperto al pubblico il soundcheck degli artisti e alle 21.30, in piazza, si terrà il DjSet di Martina Martorano e Dario Mangiaracina.

L’associazione A Nome Loro è composta dalla compositrice e pianista jazz Sade Mangiaracina, la cantautrice pop-jazz Simona Molinari, Dario Mangiaracina, musicista e co-fondatore di La Rappresentante di Lista, Franco D’Aniello musicista e co-fondatore dei Modena City Ramblers, il cantautore e autore Giuseppe Anastasi, la manager musicale di Pannonica Stefania Conte e l’operatore culturale Turi Benintende.

info: https://anomeloro.it/

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https://anomeloro.it/accoglienza-castelvetrano-bus/

L'articolo di Skytg24 sulla edizione del 2024:

https://tg24.sky.it/spettacolo/2024/05/26/a-nome-loro-selinunte-contro-la-mafia