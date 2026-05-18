Tagliaferri: "Mia figlia nata da un'alleanza tra donne. La Gpa va normata"
Al centro di "Arkansas" c'è il percorso che la scrittrice e il marito e hanno intrapreso negli Stati Uniti - dove la regolamentazione è rigida - per avere la figlia Lula attraverso una gestazione per altri. "Dopo anni di tentativi falliti di fecondazione eterologa mi sono sentita fallita", racconta. Un diario diventato un racconto politico "per tutti i figli e le figlie nate con Gpa", diventata nel 2024 reato universale. "Perché non debbano più crescere con uno stigma sociale"
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