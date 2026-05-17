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Lea Ypi: “Nazionalismo e capitalismo logorano l’Ue”

Ludovica Passeri

Abbiamo incontrato la filosofa e scrittrice albanese, professoressa alla London School of Economics, al Salone del Libro di Torino dove, dopo il successo del memoir “Libera”, ha presentato “Dignità”. “Racconto un'Europa attraversata da crisi che si ripetono, un continuo di fatti storici tragici. Finché metterà al centro i mercati, fallirà - spiega - nell’essere antidoto ai nuovi nazionalismi”

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