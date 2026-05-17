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Economia

La raffineria di Milazzo difende l'Italia dalla carenza di carburante

Lorenzo Borga

Lorenzo Borga

Tra le torri della raffineria di Milazzo, dove il petrolio viene trasformato giorno e notte in benzina e carburante per aerei, la crisi di Hormuz non è una teoria geopolitica ma un problema concreto di approvvigionamenti e sicurezza energetica. Sky TG24 è entrata nel terzo impianto italiano per capacità produttiva, strategico per il rifornimento degli aeroporti del Paese, mentre l’Europa teme una nuova stretta sul jet fuel. Un viaggio dentro una delle infrastrutture più importanti – e meno conosciute – del sistema

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