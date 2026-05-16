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Cronaca

Delitto di Garlasco, l’altra verità della nuova indagine

Diletta Giuffrida

Diletta Giuffrida

Con l’atto formale della chiusura indagine la Procura di Pavia va verso la richiesta di un processo per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio volontario di Chiara Poggi aggravato da crudeltà e futili motivi. Secondo l’accusa a uccidere Chiara è stato l’amico del fratello che dopo aver visto i video intimi della ragazza con Alberto Stasi, aveva sviluppato per lei una sorta di ossessione. Da qui l’approccio prima telefonico, poi di persona quel 13 agosto 2007 conclusosi con il rifiuto di Chiara e il suo omicidio

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