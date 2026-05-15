Lifestyle
Mathias Énard: “Le guerre sono più pericolose quando non hanno scopo”
Abbiamo incontrato al Salone del Libro di Torino lo scrittore francese, cittadino del mondo. Ci ha raccontato il suo “Malinconia dei confini”, edito da Edizioni E/O: un viaggio che ci interroga sul nostro presente di conflitti e violenza. “Il nostro - dice - è un mondo ormai impossibile da decifrare e per questo ancora più angosciante”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi