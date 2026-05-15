Mathias Énard: “Le guerre sono più pericolose quando non hanno scopo”

Abbiamo incontrato al Salone del Libro di Torino lo scrittore francese, cittadino del mondo. Ci ha raccontato il suo “Malinconia dei confini”, edito da Edizioni E/O: un viaggio che ci interroga sul nostro presente di conflitti e violenza. “Il nostro - dice - è un mondo ormai impossibile da decifrare e per questo ancora più angosciante”