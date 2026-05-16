Cosa dicono i sondaggi sulla popolarità dei leader

Il quadro che emerge dai sondaggi mensili di YouGov sulla popolarità dei leader restituisce una profonda crisi di fiducia. In aprile, nessuno dei leader dei cinque principali Paesi europei è infatti riuscito a raggiungere un saldo positivo tra opinioni favorevoli e sfavorevoli. Giorgia Meloni è la meno impopolare, anche se le opinioni negative restano più elevate