Due turisti americani, marito e moglie, sono morti in un incidente stradale oggi pomeriggio a Sciacca, nell'Agrigentino, sulla statale 115 "Sud Occidentale Sicula". Il loro motorino si è scontrato con un'auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Le vittime, Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, entrambi 25enni, erano in viaggio di nozze, e dopo Venezia erano arrivati a Palermo e poi nell'Agrigentino.