Uno scontro frontale tra una moto e un'auto: vittime due turisti statunitensi in viaggio di nozze che dopo Venezia erano arrivati a Palermo e poi nell'Agrigentino
Due turisti americani, marito e moglie, sono morti in un incidente stradale oggi pomeriggio a Sciacca, nell'Agrigentino, sulla statale 115 "Sud Occidentale Sicula". Il loro motorino si è scontrato con un'auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Le vittime, Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, entrambi 25enni, erano in viaggio di nozze, e dopo Venezia erano arrivati a Palermo e poi nell'Agrigentino.
Scontro tra auto e moto
Lo scontro frontale che ha coinvolto una moto ed una automobile, è avvenuto ieri pomeriggio al km 128,520 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in località Sciacca (Agrigento). Per cause in corso di accertamento, l’automobile si è ribaltata ed è finita fuori dalla sede stradale. Nello scontro sono morti entrambi gli occupanti del ciclomotore. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre Anas per consentire il ripristino della viabilità.