Prato, accoltellato nella notte un 23enne: è in gravissime condizioni

L'aggressione è avvenuta in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato soccorso e rianimato dal personale sanitario del 118 e poi portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Uno dei due indagati è minorenne

Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressione è avvenuta in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno all’una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando la donna sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la collega, quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.