Un lavoratore di 47 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla Centrale del latte, in via Filadelfia. A quanto si apprende, l'uomo lavorava per la Movinlog, azienda esterna che si occupa di logistica nel Nord Italia e con sede a Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. L'intervento del 118 è scattato intorno alle 13. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma il lavoratore è morto prima del trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.