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Incidente sul lavoro a Torino, operaio 47enne batte la testa e muore sul colpo

Cronaca
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L'uomo sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. Inutili le manovre di rianimazione. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente 

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Un lavoratore di 47 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla Centrale del latte, in via Filadelfia. A quanto si apprende, l'uomo lavorava per la Movinlog, azienda esterna che si occupa di logistica nel Nord Italia e con sede a Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. L'intervento del 118 è scattato intorno alle 13. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma il lavoratore è morto prima del trasporto in ospedale.  Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Indagini in corso

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Mirafiori e gli ispettori dello Spresal dell'Asl, che dovranno accertare la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. 

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