L'uomo sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. Inutili le manovre di rianimazione. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente
Un lavoratore di 47 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla Centrale del latte, in via Filadelfia. A quanto si apprende, l'uomo lavorava per la Movinlog, azienda esterna che si occupa di logistica nel Nord Italia e con sede a Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. L'intervento del 118 è scattato intorno alle 13. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma il lavoratore è morto prima del trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
Indagini in corso
Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Mirafiori e gli ispettori dello Spresal dell'Asl, che dovranno accertare la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.