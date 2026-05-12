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Milano, guasto alla stazione Centrale: circolazione dei treni sospesa e ritardi

Cronaca
©Ansa

La circolazione ferroviaria a Milano è sospesa da poco prima delle 9 a causa di un inconveniente tecnico. Diversi treni sono in attesa di poter entrare in stazione Centrale, con ritardi annunciati fino a quaranta minuti. Le cause del guasto sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici di Rfi

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Disagi nel trasporto ferroviario a Milano. La circolazione ferroviaria è sospesa da poco prima delle 9 a causa di un inconveniente tecnico. Diversi treni sono in attesa di poter entrare in stazione Centrale, con ritardi annunciati fino a quaranta minuti. Il guasto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici della Rete ferroviaria italiana, ha imposto il blocco immediato dei convogli per permettere l'intervento delle squadre di manutenzione. 

Disagi per i passeggeri

Trenitalia e Trenord hanno comunicato che i treni in viaggio subiranno ritardi, con variazioni di percorso, limitazioni in stazioni periferiche e cancellazioni per numerosi treni regionali e suburbani.

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