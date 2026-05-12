La circolazione ferroviaria a Milano è sospesa da poco prima delle 9 a causa di un inconveniente tecnico. Diversi treni sono in attesa di poter entrare in stazione Centrale, con ritardi annunciati fino a quaranta minuti. Le cause del guasto sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici di Rfi

Disagi nel trasporto ferroviario a Milano. La circolazione ferroviaria è sospesa da poco prima delle 9 a causa di un inconveniente tecnico. Diversi treni sono in attesa di poter entrare in stazione Centrale, con ritardi annunciati fino a quaranta minuti. Il guasto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici della Rete ferroviaria italiana, ha imposto il blocco immediato dei convogli per permettere l'intervento delle squadre di manutenzione.

