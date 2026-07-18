Il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, si trova in una sezione dell'istituto penitenziario definita "a regime ordinario". I suoi legali: "Il giudice può ordinare la scarcerazione immediata" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita "a regime ordinario". "È molto provato. Dopo essere entrato ha pianto", spiegano alcune fonti. Una delegazione della Lega, con Matteo Salvini, è entrata nell'istituto penitenziario per incontrare Roggero.

La delegazione della Lega a Bollate Fuori dalla casa di reclusione si è ritrovata una delegazione della Lega Giovani, con cartelli e uno striscione che chiedono la "grazia per Mario Roggero". Insieme a Salvini sono entrati nel carcere di Bollate i deputati leghisti Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini, segretario della Lega. I legali: "Il giudice può ordinare la scarcerazione immediata" L'avvocato Sergio Novani, che con Stefano Marcolini dirige il collegio difensivo, ha chiarito "un punto cruciale sotto il profilo procedurale. L'istanza di differimento della pena e la richiesta di sospensione urgente sono state formalmente depositate presso la cancelleria del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza di Torino prima che Roggero varcasse la soglia del carcere. Questo dato temporale è fondamentale". Come sottolinea Novani, "l'ingresso in istituto, avvenuto solo alcune ore dopo il deposito della domanda, non cancella affatto l'azione della difesa né tantomeno priva il giudice del suo potere-dovere di pronunciarsi, potendo emanare in ogni momento un decreto d'urgenza per ordinare l'immediata scarcerazione di Roggero ed il differimento dell'esecuzione della pena". E ancora: "La reclusione iniziata in queste ore non fa di certo venir meno l'interesse di Roggero ma, anzi, ne accentua l'urgenza umanitaria. A costo di apparire ripetitivo, non posso non sottolineare che, se la maggioranza avesse approvato a suo tempo l'emendamento sulla legittima difesa proposto da Futuro Nazionale, oggi non ci troveremmo in questa drammatica situazione e Mario Roggero non avrebbe mai varcato la soglia del carcere. Nondimeno, confidiamo che la magistratura torinese esamini l'atto in tempi strettissimi, restituendo un uomo anziano e profondamente logorato alla dignità del proprio domicilio in attesa della decisione finale del Presidente della Repubblica". Leggi anche Caso Roggero, gioielliere in carcere. Moglie chiede grazia