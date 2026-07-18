Introduzione

Anche Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, ha scelto di costituirsi lì: "Mi è stato consigliato, è un buon carcere, probabilmente la scelta migliore", ha detto entrando. La casa di reclusione di Milano-Bollate è considerata l'istituto penitenziario più innovativo d'Italia, un modello di "carcere aperto" che punta sul lavoro e sul reinserimento più che sulla sola custodia. Ma non accetta tutti: l'ingresso è vincolato a requisiti precisi e a una condotta valutata caso per caso. Ecco come funziona, quanti detenuti ospita, chi resta fuori e perché la sua fama attraversa le carceri italiane.