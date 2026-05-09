L’istinto materno non esiste: dobbiamo metterci a studiare

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. In questa puntata riflette sulla propaganda che si fa attorno alla maternità e sull'invenzione del famigerato "istinto materno", un pregiudizio che non fa che alimentare il senso di inadeguatezza e la solitudine