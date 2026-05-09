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Chioggia, minivan con 9 persone a bordo si ribalta in un canale: tre morti

Cronaca

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l'autogru giunta da Mestre. Sul posto anche il Suem 118, impegnato nell’assistenza ai sopravvissuti, e i carabinieri, che stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo, finito nelle acque del canale

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Tre persone sono morte questa mattina in località Ca' Lino, lungo l'Idrovia Sant'Anna di Chioggia (in provincia di Venezia), in un incidente stradale. Un furgoncino con nove persone a bordo, tutti lavoratori stranieri, si è ribaltato in un canale. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6.30 di questa mattina. Le vittime sarebbero di origine nordafricana.

Indagini in corso

La richiesta di soccorso è giunta dai Carabinieri, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato il mezzo finito nel canale. Dopo il recupero del mezzo con l'autogru dei Vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del veicolo i corpi senza vita di tre uomini. Le persone riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo risultano essere sei. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l'autogru giunta da Mestre. Sul posto anche il Suem 118, impegnato nell’assistenza ai sopravvissuti, e i carabinieri, che stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo, finito nelle acque del canale.

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