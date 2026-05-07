L'iniziativa mette in palio 280mila euro di credito pubblicitario per le sette startup vincitrici. Le candidature sono aperte fino all'8 luglio 2026 ascolta articolo

È ufficialmente aperto il bando della seconda edizione di "Sette Idee per cambiare l'Italia", l'iniziativa de L'Espresso per la valorizzazione delle startup e delle realtà innovative italiane. Sono circa 11mila quelle registrare in Italia, un mondo che ha visto una crescita occupazionale pari al 229 per cento nei primi cinque anni di vita. È in questa fase che interviene L’Espresso, mettendo a disposizione i propri canali editoriali e 280mila euro di credito pubblicitario destinati ai sette progetti vincitori. Come spiega Emilio Carelli, direttore del settimanale, è nelle prime fasi che i fondatori di una startup investono il grosso delle proprie risorse. "Spesso non restano risorse per comunicare, e quindi valorizzare, quella stessa idea – continua Carelli -. La nostra iniziativa vuole contribuire al tessuto imprenditoriale del Paese, sostenendo le nuove leve dell'imprenditoria".

I partner dell’iniziativa Q8 Italia si conferma main partner dell’iniziativa, mentre il percorso di mentorship per le 14 imprese che raggiungeranno la fase finale è affidato a Startup Geeks, principale incubatore italiano. Per dare visibilità ai progetti sono inoltre in programma numerosi appuntamenti pubblici. Come la Pitch Competition, che prenderà piede il 16 e il 17 settembre a Milano, e la Final Award, in calendario il 9 dicembre a Roma. L’edizione 2026 godrà poi del patrocinio del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, oltre a diversi partner di settore. Affiancano il progetto anche Talent Garden, network europeo di campus dedicati all'innovazione e alla crescita del talento digitale, SheTech, principale realtà italiana impegnata nella promozione della parità di genere nel mondo tech e digitale, e Visit Italy, piattaforma culturale dedicata al turismo. Ma anche LinkedIn, che supporta l'iniziativa in qualità di official content partner, University Network, realtà italiana di riferimento per studenti universitari, orientamento e accesso al mondo del lavoro, e StartupItalia, media dedicato all'ecosistema startup e all'innovazione, sono tra i media partner. Vedi anche Tech Made in Italy, boom di fatturato e posti di lavoro