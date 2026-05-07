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Napoli, 7 arresti tra cui figlio tiktoker De Crescenzo: è accusato di tentato omicidio

Cronaca

Al giovane, viene contestato di avere preso parte insieme ad altri ragazzi, alcuni dei quali minorenni all' epoca dei fatti ,anche loro armati, a un conflitto a fuoco, durante un inseguimento con un altro gruppo di giovani rivali avvenuto il 26 giugno 2025

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Figura anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo tra le sette persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli per il reato di tentato omicidio e porto e detenzione di armi da fuoco aggravati e in concorso. 

Al giovane, viene contestato di avere preso parte insieme ad altri ragazzi, alcuni dei quali minorenni all' epoca dei fatti, anche loro armati, a un conflitto a fuoco, durante un inseguimento con un altro gruppo di giovani rivali avvenuto il 26 giugno 2025. 

Ad anticipare la notizia dell' arresto è stata la madre, con un video pubblicato sui social. Il conflitto a fuoco è successivo all' accoltellamento, il 16 febbraio 2026, del figlio della De Crescenzo. 

Conflitto a fuoco per il controllo del territorio

Per gli inquirenti l'accaduto è riconducibile alla volontà da parte di due gruppi di affermare la propria egemonia sul territorio. Durante l'esecuzione, avvenuta con il supporto dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario e Dante, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, unità cinofile antidroga dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un drone e un'unità eliportata, sono state effettuate diverse perquisizioni, durante le quali è stata rinvenuta una grossa busta contenente circa un kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui molta già suddivisa in bustine monodose pronte per lo spaccio al dettaglio e materiale per confezionamento sequestrata a carico di uno degli indagati che, all'arrivo degli operatori di polizia aveva tentato di disfarsene.

 

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