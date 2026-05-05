Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezia, tre persone cadono in acqua: muore un 20enne

Cronaca
©Ansa

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina nella zona di San Polo. Due persone sono state recuperate subito, una risultava dispersa. Io suo corpo senza vita è stato individuato dai soccorritori verso le 7:15

ascolta articolo

Intervento dei Vigili del fuoco alle 5,30 di questa mattina per un soccorso a persone in acqua in zona San Polo, dove risultava dispersa una persona appartenente a un gruppo di tre individui. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre una terza persona, per cause in corso di accertamento, non è più riemersa. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari (APL) della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale. Alle 7,15 circa i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo della terza persona, un giovane di 20 anni, purtroppo privo di vita, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo. Presenti sul posto i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118.

venezia
venezia

Cronaca: Ultime notizie

Omicidio in discoteca e guerra di mala a Bari, 14 tra arresti e fermi

Cronaca

Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini: sono ritenute...

Pedopornografia, nel 2025 segnalazioni aumentate del 450%

Cronaca

Secondo Save the Children si registra un aumento di casi di adescamento online (grooming) con un...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina la tensione nello Stretto di Hormuz,...

16 foto

Equitalia Giustizia, bando concorso per assunzioni: come fare domanda

Cronaca

La società controllata dal ministero dell’Economia ha pubblicato un bando di selezione per...

Esplosione in una fabbrica di Sant'Agata Bolognese: nube di fumo

Cronaca

La struttura, in costruzione, era vuota: "L'esplosione è stata molto forte, ma i Vigili del Fuoco...

Cronaca: i più letti