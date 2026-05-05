Venezia, tre persone cadono in acqua: muore un 20enne

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina nella zona di San Polo. Due persone sono state recuperate subito, una risultava dispersa. Io suo corpo senza vita è stato individuato dai soccorritori verso le 7:15

Intervento dei Vigili del fuoco alle 5,30 di questa mattina per un soccorso a persone in acqua in zona San Polo, dove risultava dispersa una persona appartenente a un gruppo di tre individui. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre una terza persona, per cause in corso di accertamento, non è più riemersa. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari (APL) della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale. Alle 7,15 circa i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo della terza persona, un giovane di 20 anni, purtroppo privo di vita, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo. Presenti sul posto i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118.