Alla discoteca Lanterna Azzurra, in provincia di Ancona, la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma. Rigettati o dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati Carloantonio Capone, Alberto Micci, Mara Paialunga, Letizia Micci, Marco Micci, Marco Cecchini e Gianni Ermellini, tra proprietari e gestori del locale

Diventano definitive le condanne per i 7 imputati per la strage di Corinaldo, in provincia di Ancona, alla discoteca Lanterna Azzurra, dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma. La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati Carloantonio Capone, Alberto Micci, Mara Paialunga, Letizia Micci, Marco Micci, Marco Cecchini e Gianni Ermellini, tra proprietari e gestori del locale.