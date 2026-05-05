Omicidio in discoteca e guerra di mala a Bari, 14 tra arresti e fermi

Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini: sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue, avvenuti a Bari e a Bisceglie

Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, ucciso a Torre a Mare, sul lungomare sud di Bari il 1° aprile 2024, e di Filippo Scavo, 42 anni, ritenuto esponente del clan Strisciuglio, ucciso il 19 aprile scorso in una discoteca di Bisceglie, nella Bat, entrambi a colpi d'arma da fuoco. Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini, ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue, avvenuti a Bari e a Bisceglie. L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia coordinati dalla Dda di Bari.