Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole

In occasione della visita del pontefice nel capoluogo campano, nel giorno del primo anniversario del suo pontificato, tutte le scuole di ogni ordine e grado della città resteranno chiuse per "garantire la sicurezza dei cittadini" e il "regolare svolgimento dell'evento"

Napoli si prepara ad accogliere papa Leone XIV, che il prossimo 8 maggio si recherà nel capoluogo campano, nel giorno del primo anniversario del suo pontificato. In occasione della visita di papa Prevost, tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio cittadino resteranno chiuse per "garantire la sicurezza dei cittadini" e "il regolare svolgimento dell'evento", si legge nell'ordinanza comunale. La visita di Leone XIV prevede una prima tappa a Pompei, dove Leone XIV presiederà la recita della Supplica alla Madonna del Rosario, poi nel pomeriggio la visita pastorale a Napoli. Nel frattempo, sono già 20mila i fedeli prenotati per l’incontro in piazza del Plebiscito, dove il Papa arriverà poco dopo le 17, destinati a salire fino a quota 30mila.

Scuole chiuse a Napoli per la visita di Leone XIV

"Il percorso papale interesserà diverse strade: al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, nonché il regolare svolgimento dell'evento e l'ampia partecipazione allo stesso, l'amministrazione ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti degli alunni e del personale scolastico", riferisce il Comune di Napoli. La decisione punta anche a "prevenire disagi al servizio di trasporto scolastico e alla fornitura dei pasti, che potrebbero essere compromessi dalle restrizioni alla viabilità".