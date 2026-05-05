Luca Spada, l'ex autista soccorritore di Meldola (Forlì-Cesena), in custodia cautelare in carcere dall'11 aprile per l'omicidio volontario di un'anziana paziente trasportata in ambulanza, ha rinunciato all'istanza di Riesame, per cui era fissata un'udienza in tribunale a Bologna per la mattinata. Il 27enne è indagato dalla Procura di Forlì per sei omicidi, anche se la misura riguarda solo quello dell'85enne Deanna Mambelli, alla quale avrebbe iniettato aria con un catetere venoso, il 25 novembre 2025. Il motivo della rinuncia è spiegato dall'avvocato Marco Martines, che difende Spada insieme alla collega Gloria Parigi: "Il pubblico ministero, legittimamente, non ha depositato fino a ieri le indagini frenetiche che si sono succedute all'interrogatorio di garanzia. Queste indagini ancora in corso determinano la permanenza del rischio di inquinamento della prova, una delle ragioni alla base della misura. Abbiamo quindi ritenuto di non coltivare l'istanza, avremo tempo per farlo davanti al giudice, quando le indagini saranno concluse".