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Frenata brusca della metro in centro a Milano, contusi e feriti

Cronaca

Attivato il freno per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari e che si è salvata. E' accaduto nella stazione M1 di Cadorna alle 08.40

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Diversi contusi tra i passeggeri ma, al momento, nessun ferito grave, a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. Atm ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. E' accaduto nella stazione M1 di Cadorna alle 08.40, e subito sul posto oltre al 118, che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, e che è giunto con cinque ambulanze e l'automedica, sono giunte anche Polizia Locale e Polmetro.

Circolazione sospesa

La circolazione della Linea 1 è al momento sospesa tra M1 Pagano e M1 Cairoli in entrambe le direzioni e non si cambia a Cadorna tra M2 e M1

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