Contraffazione, Guardia di Finanza scopre a Catanzaro “falsa” Ferrari

L'auto in realtà era una Toyota, trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni e interni per renderla del tutto somigliante a una vera Ferrari F355 GTS ascolta articolo

I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, insieme al personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale è stato disposto lo smontaggio e la distruzione di alcuni componenti contraffatti montati su un'autovettura per renderla del tutto simile ad una prestigiosa auto di lusso di Maranello.

L'auto originaria: una Toyota L’auto originaria, una Toyota, era stata sequestrata in precedenza dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Catanzaro. Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa di costruzione giapponese, tra i quali cerchi, volante, battitacco, passaruota, cofano anteriore e posteriore, erano stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello sportivo del Cavallino rampante, prodotto dal 1994 al 1999 con design Pininfarina dalla prestigiosa fabbrica di auto di lusso di Maranello. Approfondimento Ferrari Hypersail, svelata la livrea del monoscafo