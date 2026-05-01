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Caso Minetti, media: Italia chiede informazioni all'Uruguay tramite Interpol

Cronaca

Secondo il media uruguaiano Telenoche, la richiesta include anche informazioni sulla madre biologica del bambino, che risulta scomparsa, e sugli avvocati deceduti legati al caso, oggetto di un'indagine tuttora in corso

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Proseguono le indagini sull’adozione da parte della coppia Minetti-Cipriani di un minore. Nelle ultime ore è giunta, tramite Interpol, una richiesta di informazioni dall'Italia all'Uruguay. Lo rende noto il media uruguaiano Telenoche. La richiesta - prosegue lo stesso media - include anche informazioni sulla madre biologica del bambino, che risulta scomparsa, e sugli avvocati deceduti legati al caso, oggetto di un'indagine tuttora in corso. L'Uruguay non ha un termine prestabilito per l'elaborazione e la risposta a questo tipo di richieste. 

L'adozione

"Come sempre, le autorità competenti risponderanno formalmente alle richieste provenienti dall'Italia, secondo la tradizione democratica del nostro Paese", hanno dichiarato fonti del governo dell'Uruguay interpellate dall'ANSA in merito alla collaborazione sul caso Minetti. Secondo l'ex presidente dell'Inau, l'ente uruguaiano che gestisce le adozioni, Pablo Abdala, l'adozione è stata "condotta con successo" e "nel rispetto della legge".

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