Bari, cadavere di un uomo scomparso da giorni trovato in un negozio

Sono in corso accertamenti coordinati dalla Procura del capoluogo pugliese e si attende l'esame del medico legale per avere le prime indicazioni sulla possibile causa della morte, al momento di escluderebbero cause naturali

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina poco prima delle 12, in un negozio di piazza Umberto nel rione Carbonara a Bari. Si tratta di un 68enne italiano di cui era stata denunciata la scomparsa nei giorni scorsi, fanno sapere i carabinieri. Sono in corso accertamenti coordinati dalla Procura di Bari e si attende l'esame del medico legale per avere le prime indicazioni sulla possibile causa della morte. Al momento, secondo quanto si apprende, gli investigatori tenderebbero ad escludere una morte naturale. Sul posto ci sono anche i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari.