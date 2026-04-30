Napoli, pizzeria chiusa per "puzza di pizza": carabiniere a processo

Secondo la Procura di Napoli, il militare avrebbe fatto leva sull'appartenenza all'arma e avrebbe intimato più volte, dall'ottobre 2022 al 13 settembre 2025, ai titolari di chiudere la pizzeria. Il locale era stato effettivamente chiuso dall'Asl per "percezioni olfattive moleste". Ora il militare è stato citato in giudizio dalla pm titolare del fascicolo

Un carabiniere è indagato per tentata violenza privata nel caso della pizzeria “Danese” di Portici, in provincia di Napoli. Il locale era stato infatti chiuso “per puzza di pizza”, dopo che l'Asl aveva parlato di “percezioni olfattive moleste” all'interno del negozio. Secondo la Procura di Napoli, che indaga sulla vicenda, il militare avrebbe fatto leva sull'appartenenza all'arma e avrebbe intimato più volte ai titolari, dall'ottobre 2022 al 13 settembre 2025, di chiudere la pizzeria. Ora l'uomo è stato citato in giudizio dalla pm titolare del fascicolo ed è atteso il prossimo 17 settembre davanti a un giudice del tribunale di Napoli per l'udienza predibattimentale.