Ancona, bimbo figlio di due mamme escluso dall'asilo nido. Il Tar: "Decisione illegittima"Cronaca
Al piccolo era stato negato l'accesso all'asilo nido poiché, nel punteggio per entrare in graduatoria, il Comune di Ancona aveva conteggiato solo una delle due mamme, mentre l'altra non risultava formalmente genitore. Secondo i giudici, il provvedimento ha violato il principio di uguaglianza tra i minori
Un bambino figlio di due madri è stato escluso dall'asilo nido comunale di Ancona, ma per il Tar si tratta di una decisione illegittima. Al piccolo era stato infatti negato l'accesso all'asilo nido poiché, nel punteggio per entrare in graduatoria, il Comune di Ancona aveva conteggiato solo una delle due mamme, quella biologica e formalmente registrata come genitore all'anagrafe. La seconda madre non risultata, per il Comune, formalmente genitore del bambino. Questo aveva quindi determinato l'assegnazione di un solo punto in graduatoria, che però non bastava per l'ammissione all'asilo. Sulla vicenda si è oggi espresso il Tar, a seguito del ricorso della coppia omogenitoriale, definendo “illegittima” la graduatoria comunale.
Il ricorso al Tar
Già nel 2002 le due madri avevano fatto richiesta di iscrizione al Comune di Ancona per la loro prima figlia: in quella circostanza, alla bambina erano stati riconosciuti tutti i requisiti con 14 punti e l'accesso garantito al nido. Esito diverso invece per il secondo figlio che, escluso dal nido comunale, era stato poi iscritto a una struttura privata. Secondo i giudici del Tar, il provvedimento ha violato il principio di uguaglianza tra i minori.