Al piccolo era stato negato l'accesso all'asilo nido poiché, nel punteggio per entrare in graduatoria, il Comune di Ancona aveva conteggiato solo una delle due mamme, mentre l'altra non risultava formalmente genitore. Secondo i giudici, il provvedimento ha violato il principio di uguaglianza tra i minori

Un bambino figlio di due madri è stato escluso dall'asilo nido comunale di Ancona, ma per il Tar si tratta di una decisione illegittima. Al piccolo era stato infatti negato l'accesso all'asilo nido poiché, nel punteggio per entrare in graduatoria, il Comune di Ancona aveva conteggiato solo una delle due mamme, quella biologica e formalmente registrata come genitore all'anagrafe. La seconda madre non risultata, per il Comune, formalmente genitore del bambino. Questo aveva quindi determinato l'assegnazione di un solo punto in graduatoria, che però non bastava per l'ammissione all'asilo. Sulla vicenda si è oggi espresso il Tar, a seguito del ricorso della coppia omogenitoriale, definendo “illegittima” la graduatoria comunale.