Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ancona, bimbo figlio di due mamme escluso dall'asilo nido. Il Tar: "Decisione illegittima"

Cronaca
©Ansa

Al piccolo era stato negato l'accesso all'asilo nido poiché, nel punteggio per entrare in graduatoria, il Comune di Ancona aveva conteggiato solo una delle due mamme, mentre l'altra non risultava formalmente genitore. Secondo i giudici, il provvedimento ha violato il principio di uguaglianza tra i minori

ascolta articolo

Un bambino figlio di due madri è stato escluso dall'asilo nido comunale di Ancona, ma per il Tar si tratta di una decisione illegittima. Al piccolo era stato infatti negato l'accesso all'asilo nido poiché, nel punteggio per entrare in graduatoria, il Comune di Ancona aveva conteggiato solo una delle due mamme, quella biologica e formalmente registrata come genitore all'anagrafe. La seconda madre non risultata, per il Comune, formalmente genitore del bambino. Questo aveva quindi determinato l'assegnazione di un solo punto in graduatoria, che però non bastava per l'ammissione all'asilo. Sulla vicenda si è oggi espresso il Tar, a seguito del ricorso della coppia omogenitoriale, definendo “illegittima” la graduatoria comunale.  

Il ricorso al Tar

Già nel 2002 le due madri avevano fatto richiesta di iscrizione al Comune di Ancona per la loro prima figlia: in quella circostanza, alla bambina erano stati riconosciuti tutti i requisiti con 14 punti e l'accesso garantito al nido. Esito diverso invece per il secondo figlio che, escluso dal nido comunale, era stato poi iscritto a una struttura privata. Secondo i giudici del Tar, il provvedimento ha violato il principio di uguaglianza tra i minori.   

Vedi anche

Cefalù, vivevano in casa nel bosco: due bimbi trasferiti con le mamme

Cronaca: Ultime notizie

1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Torino

Cronaca

A Torino il primo maggio è molto più di una semplice giornata festiva: è un mix concreto di...

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Cronaca

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel...

32 foto

Garlasco, la procura: "Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto"

Cronaca

Per gli inquirenti, l'amico del fratello della giovane l'avrebbe uccisa "per motivi abietti,...

Bayesian, la perizia: “Affondamento non fu colpa della tempesta”

Cronaca

Secondo i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese, l’evento atmosferico della notte...

1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Napoli

Cronaca

Dalle piazze ai teatri, passando per spazi rigenerati come Bagnoli, Napoli il giorno della festa...

Cronaca: i più letti