Cefalù, vivevano in casa nel bosco: due bimbi trasferiti con le mamme

Due bambini, di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, vivevano da diversi mesi in una comunità nel bosco di Gibilmanna, tra Cefalù e le Madonie, in Sicilia. Senza scuola né vaccinazioni. A intervenire la Procura dei minori di Palermo

Due bambini, di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, vivevano da diversi mesi in una comunità nel bosco di Gibilmanna, tra Cefalù e le Madonie, in Sicilia. Senza scuola né vaccinazioni. A intervenire la Procura dei minori di Palermo: i due bambini sono stati allontanati, insieme con le madri. La polizia giudiziaria della Procura dei minorenni li ha prelevati da un casolare umido e in abbandono, insieme alle madri, e su disposizione della procuratrice Claudia Caramanna, li ha condotti nella casa di un familiare di una delle donne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i quattro si trovavano all'interno di una comunità guidata da un "santone" tedesco dove vivevano una quindicina di persone, di varia nazionalità. I bambini sembra che dormissero su un materassino gonfiabile. La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo.