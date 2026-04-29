Introduzione
Tra oggi e venerdì il salto termico sarà notevole soprattutto lungo l’Adriatico dove si potranno perdere anche una decina di gradi, passando da valori tipici di metà giugno a metà marzo. Allerta gialla in Lombardia, fenomeni localmente temporaleschi nel Lazio. Primo maggio atteso con temperature più fredde ma generalmente soleggiato
Quello che devi sapere
Qualche temporale al Nord
Tempo instabile sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali sparsi sulle Alpi ma localmente anche verso le pianure adiacenti. Condizioni meteo più stabili invece sul resto dell'Italia salvo locali fenomeni pomeridiani lungo l'Appennino. Sul finire di aprile ecco che una massa d'aria fredda scivolerà verso i Balcani mentre un robusto campo di alta pressione rimonterà sul Mare del Nord.
Tempo stabile nel resto d'Italia
Nella giornata di giovedì fronte freddo che sfiora l'Italia muovendo da Nord verso Sud e portando acquazzoni e temporali sparsi uniti ad un generale calo termico, con valori anche sotto media sui settori orientali della Penisola. Per la festa del 1 maggio e il successivo weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci confermano condizioni meteo sempre più stabili e soleggiate, a eccezione di qualche residuo temporale al Sud. Avremo infatti un campo di alta pressione in espansione sul Mediterraneo.
Allerta della Protezione civile
La perturbazione scenderà prima verso la Pianura Padana per poi scorrere verso le regioni adriatiche e poi verso il meridione e le isole. Il passaggio del fronte sarà all’origine di precipitazioni anche temporalesche che lasceranno il Paese entro la serata di giovedì, senza peraltro interessare le regioni del versante tirrenico centrale. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità gialla per la giornata di oggi sulle Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali lombard
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge sparse specie su Alpi e Prealpi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici con acquazzoni e temporali, locali sconfinamenti anche sulle pianure. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora piogge soprattutto sulla Pianura Padana. Al Centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio possibile qualche piovasco in Appennino, asciutto altrove con velature in transito. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con anche possibili piogge tra Marche e Abruzzo. Al Sud e sulle isole giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del Sud con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, maggiore nuvolosità in transito sulle Isole Maggiori con locali piogge sulla Sardegna. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento anche sulle regioni peninsulari ma con tempo asciutto o al più dei piovaschi isolati tra Campania e Molise. Temperature minime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo sulle Isole Maggiori, massime in aumento ma con lieve calo lungo i settori adriatici
Previsioni meteo per domani
Nord: piogge sul Piemonte occidentale e cielo molto nuvoloso altrove. Più sereno sul Friuli Venezia Giulia. Venti di Bora e Grecale.
Centro: Giornata con rovesci mattutini su basse Marche, Abruzzo e Molise, cielo molto nuvoloso altrove. Pomeriggio stabile e soleggiato, ventoso.
Sud: Rapido peggioramento del tempo su gran parte delle regioni con rovesci e anche temporali. Tempo meno instabile sulle Isole. Calo termico.
Il 1 maggio
Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.
Centro: La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime fino a 24 gradi sul Lazio.
Sud: Lieve instabilità sulla Sicilia orientale per il resto avremo condizioni di bel tempo con cielo in gran parte sereno. Venti tesi da nord.