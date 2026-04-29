Al Nord al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge sparse specie su Alpi e Prealpi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici con acquazzoni e temporali, locali sconfinamenti anche sulle pianure. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora piogge soprattutto sulla Pianura Padana. Al Centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio possibile qualche piovasco in Appennino, asciutto altrove con velature in transito. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con anche possibili piogge tra Marche e Abruzzo. Al Sud e sulle isole giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del Sud con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, maggiore nuvolosità in transito sulle Isole Maggiori con locali piogge sulla Sardegna. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento anche sulle regioni peninsulari ma con tempo asciutto o al più dei piovaschi isolati tra Campania e Molise. Temperature minime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo sulle Isole Maggiori, massime in aumento ma con lieve calo lungo i settori adriatici