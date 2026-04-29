Garlasco, difesa di Sempio: "È un altro interrogatorio senza gli atti"

"Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva", ha spiegato l'avvocata Angela Taccia, che assiste Sempio assieme al legale Liborio Cataliotti, dopo la notifica di una convocazione per l'interrogatorio da parte dei pm di Pavia per il 6 maggio nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 2007. Da quanto si può intuire, Sempio potrebbe decidere di non rispondere, poiché le indagini non sono state ancora chiuse con il deposito di tutti gli atti

"Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva tenendo conto che per la seconda volta, dall'inizio dell'inchiesta, viene convocato Sempio, ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati", ha affermato l'avvocata Angela Taccia che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi, oggi raggiunto da una nuova richiesta di interrogatorio fissata per il prossimo mercoledì 6 maggio. Già il 20 maggio del 2025 Sempio fu convocato dai pm titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ma per un cavillo procedurale nell'invito a comparire i suoi difensori preferirono non presentarsi. In quanto indagato, può anche in questo caso decidere di non rispondere alle domande rimandando eventualmente l'interrogatorio a dopo la chiusura delle indagini.