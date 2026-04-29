1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Roma

Il ponte del Primo Maggio è anche l'occasione ideale per chi ha voglia di esplorare i dintorni di Roma, ricchi di borghi medievali spettacolari, spiagge e paesaggi naturali unici. A poco meno di un'ora di macchina si trovano alcune delle perle del Lazio. Calcata, borgo nella Valle del Treja, è un luogo sospeso nel tempo con viuzze piene di botteghe artigiane, gallerie d'arte e ristorantini. Civita di Bagnoregio, raggiungibile in circa due ore, è uno dei luoghi più fotografati d'Italia: un borgo sospeso sulla Valle dei Calanchi, accessibile solo a piedi tramite un lungo ponte pedonale panoramico. E ancora. Sermoneta, a circa un'ora da Roma, è dominato dall'imponente Castello Caetani e si trova a pochi chilometri dai Giardini di Ninfa, considerati tra i giardini romantici più belli al mondo e aperti per visite guidate a maggio. Per chi invece sente già il richiamo del mare, maggio offre le condizioni perfette per una prima gita balneare. Torvajanica, a circa 40 km da Roma, alterna stabilimenti balneari a lunghi tratti di spiaggia libera con sabbia fine, dune e pineta. Più lontana ma da visitare è Sperlonga.