1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Roma

Introduzione
Quest'anno il 1° maggio 2026 cade di venerdì, regalando ai romani e ai visitatori un lungo ponte per celebrare la Festa dei Lavoratori. Roma si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto: dal Concertone gratuito di Piazza San Giovanni in Laterano con artisti del calibro di Litfiba, Emma, Geolier e Francesca Michielin ai festival culturali. Dai mercati artigianali alle gite fuori porta verso i borghi medievali del Lazio.
Quello che devi sapere
Il concertone di Piazza San Giovanni
L'appuntamento più atteso è senza dubbio il Concertone del Primo Maggio, organizzato da CGIL, CISL e UIL e giunto a una delle sue edizioni più attese. Piazza San Giovanni in Laterano, uno degli spazi simbolo di Roma, ospita dalle ore 15:15 un grande evento gratuito di musica dal vivo. La line-up 2026 è variegata. Salgono sul palco i Litfiba nella formazione storica degli anni '80, accanto a loro, il ritorno di Riccardo Cocciante e una schiera di voci contemporanee come quelle di Emma, Geolier, Irama, Francesca Michielin, Ermal Meta, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Levante, Frah Quintale, Ditonellapiaga e molti altri. La conduzione è affidata ad Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama. A completare il quadro, saliranno sul palco anche i vincitori del contest 1MNEXT, dedicato ai talenti emergenti della scena italiana. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale.
Festival, mostre e cultura
Per chi vuole abbinare alla musica altre forme di cultura ed esperienza, Roma offre un ventaglio di proposte che spaziano dal gusto alla natura, dall'Oriente all'opera lirica. Nel cuore di Testaccio, il Roma Vegan Festival 2026 apre i battenti proprio il 1° maggio per tre giorni consecutivi. Non è un appuntamento riservato ai soli vegani, saranno infatti presenti numerosi food corner di street food plant-based di alta qualità ma anche stand di artigiani da tutta Italia. Alla Fiera di Roma, invece, torna il Festival dell'Oriente 2026, che con un unico biglietto dà accesso a oltre trenta micro-festival dedicati alle culture asiatiche: India, Cina, Giappone, Thailandia, Vietnam, Corea e molti altri Paesi sono rappresentati da spettacoli folkloristici, danze tradizionali, arti marziali, cerimonie del tè e workshop gratuiti di yoga. Non va infine dimenticata una tradizione tutta romana e primaverile: la mostra delle Azalee Capitoline sulla Scalinata di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna. Centinaia di azalee in piena fioritura ricoprono i gradini in un'esplosione di colori.
Primo maggio in compagnia di grandi maestri
Per la sera del primo maggio chi desidera qualcosa di più raccolto ed emozionante può optare per il concerto dei Tre Tenori Nessun Dorma, prodotto da Opera in Roma nella Chiesa di San Paolo entro le Mura, in Via Nazionale. Circa 90 minuti di grande musica con brani immortali di Verdi, Puccini, Leoncavallo e le celebri canzoni napoletane.
Tra natura e relax
Il Primo Maggio è per molti romani anche l'occasione di rallentare, respirare aria aperta e godere della città in modo più lento. Roma, grazie ai suoi grandi parchi urbani, offre questa possibilità senza dover uscire dal raccordo anulare. Villa Pamphilj è ideale per un picnic di qualità: nel parco è attivo il servizio dell'associazione VIVI, che consente di ritirare un cestino di vimini già pronto con la stuoia direttamente presso un fienile restaurato immerso nel verde. Per un'atmosfera più scenografica, il Parco degli Acquedotti offre l'ombra delle maestose arcate romane, mentre Villa Ada garantisce frescura e una sensazione di natura più selvatica. Anche il Bioparco di Roma, immerso nei Giardini di Villa Borghese, è una meta perfetta per le famiglie con bambini. E infine il parco zoologico, uno dei più antichi d'Europa, ospita oltre mille animali di circa 150-200 specie diverse tra mammiferi, uccelli, rettili e anfibi.
Gita fuori porta tra borghi e mare
Il ponte del Primo Maggio è anche l'occasione ideale per chi ha voglia di esplorare i dintorni di Roma, ricchi di borghi medievali spettacolari, spiagge e paesaggi naturali unici. A poco meno di un'ora di macchina si trovano alcune delle perle del Lazio. Calcata, borgo nella Valle del Treja, è un luogo sospeso nel tempo con viuzze piene di botteghe artigiane, gallerie d'arte e ristorantini. Civita di Bagnoregio, raggiungibile in circa due ore, è uno dei luoghi più fotografati d'Italia: un borgo sospeso sulla Valle dei Calanchi, accessibile solo a piedi tramite un lungo ponte pedonale panoramico. E ancora. Sermoneta, a circa un'ora da Roma, è dominato dall'imponente Castello Caetani e si trova a pochi chilometri dai Giardini di Ninfa, considerati tra i giardini romantici più belli al mondo e aperti per visite guidate a maggio. Per chi invece sente già il richiamo del mare, maggio offre le condizioni perfette per una prima gita balneare. Torvajanica, a circa 40 km da Roma, alterna stabilimenti balneari a lunghi tratti di spiaggia libera con sabbia fine, dune e pineta. Più lontana ma da visitare è Sperlonga.