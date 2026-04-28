Oggi, 28 aprile, ricorre la Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto. È stata istituita nel 2005, in concomitanza con la Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da sottolineare l’importanza della prevenzione. Come spiegato dalla Regione Piemonte l’amianto, o asbesto, rappresenta un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è costituito e che possono essere inalate. Il rischio di esposizione all’amianto può riguardare sia gli ambienti di lavoro sia gli ambienti di vita e quelli naturali. In Italia il suo utilizzo è bandito a livello nazionale dal 1992.