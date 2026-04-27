Milano, 14enne aggredito nei pressi della stazione: grave in ospedale

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda un ragazzino trovato ferito ieri sera da colpi d’arma da taglio nella zona della stazione di Quarto Oggiaro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il 14enne non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone la cui identità è al momento ignota