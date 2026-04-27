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Milano, 14enne aggredito nei pressi della stazione: grave in ospedale

Cronaca
©IPA/Fotogramma

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda un ragazzino trovato ferito ieri sera da colpi d’arma da taglio nella zona della stazione di Quarto Oggiaro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il 14enne non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone la cui identità è al momento ignota

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Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d'arma da taglio in via Amoretti, nella zona della stazione di Quarto Oggiaro, a Milano. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Musocco, a cui il ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di giovani, presumibilmente con dei cocci di bottiglia. Il minore, trasportato in ospedale in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. 

Indagini in corso sulla dinamica del ferimento

 

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Da una prima ricostruzione, il minore, di origini egiziane, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di sconosciuti che lo avrebbero colpito, verosimilmente alla schiena e alla testa, con i cocci di una bottiglia. Gli aggressori sarebbero poi scappati. Sono in corso le indagini per identificare i presunti responsabili. 

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