Meteo, tempo stabile con piogge locali: Primo maggio fresco

Introduzione
Un piccolo distaccamento di massa più fredda scivolerà sull'Europa centro occidentale alimentando un fronte di instabilità che scorrerà sull'Italia tra mercoledì e giovedì ma con primi fenomeni già martedì. Torna l'alta pressione per il ponte del primo maggio.
Quello che devi sapere
In arrivo la pioggia
Le condizioni meteo nella giornata odierna saranno per lo più stabili in Italia a eccezione di qualche acquazzone o temporali in formazione su Alpi e localmente lungo l'Appennino. Nei prossimi giorni ecco aria più umida raggiungere le regioni settentrionali portando molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi, più intensi e probabili su Alpi e settori adiacenti. Con l'arrivo dell'ultimo giorno di aprile aria più fredda si muoverà invece verso i Balcani sfiorando il Mediterraneo centrale.
Alta pressione durante il ponte del primo maggio
Condizioni meteo instabili questa volta al Centro-Sud con acquazzoni e temporali uniti a un calo termico, entro il 1° maggio valori anche qualche grado sotto media tra settori Adriatici e regioni del Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo italiano sul resto del Ponte mostrano invece segnali di un generale miglioramento con l'alta pressione che dovrebbe tornare a espandersi tra Mediterraneo ed Europa.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord nuvolosità irregolare in transito al mattino sulle regioni del Nord con piogge e acquazzoni sparsi possibili su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio ancora fenomeni specie su Piemonte e settori alpini. In serata precipitazioni che insistono al Nord-Ovest, in esaurimento altrove. Al centro tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche isolato acquazzone nel pomeriggio sull'Appennino. In serata e nottata ancora tempo asciutto con ampie schiarite. Al Sud e sulle isole condizioni di tempo stabile al Sud nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Da segnalare qualche isolato acquazzone pomeridiano sull'Appennino. In serata e nottata tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime senza variazioni, massime in calo al Nord e in rialzo al Sud.
Martedì instabilità con i primi temporali
Nord, annuvolamenti irregolari fin dal mattino con qualche primo rovescio, più probabile su Alpi e Prealpi. Dal pomeriggio-sera instabilità più diffusa con temporali localizzati fino ai settori di pianura. Centro, soleggiato con qualche temporale pomeridiano sull'Appennino settentrionale. Sud, stabile e soleggiato. Temperature in lieve calo. Venti deboli o moderati meridionali. Mari mossi.
Primo maggio: temperature in aumento
Le infiltrazioni di correnti più fresche che porteranno un po' di instabilità temporalesca in settimana tenderanno a ritirarsi verso l'Europa orientale concedendo ampio spazio di azione all'anticiclone sub tropicale. La rimonta sarà più franca nel corso del weekend mentre venerdì 1 maggio previsto ancora qualche ultimo temporale. Stabile e soleggiato al Centro-Nord con temperature in aumento. Ancora qualche temporale soprattutto al pomeriggio all'estremo Sud tra Calabria e Sicilia in esaurimento serale. Ventilazione ancora tesa settentrionale ma in graduale attenuazione dalle regioni settentrionali.