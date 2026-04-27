Meteo, tempo stabile con piogge locali: Primo maggio fresco

Al Nord nuvolosità irregolare in transito al mattino sulle regioni del Nord con piogge e acquazzoni sparsi possibili su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio ancora fenomeni specie su Piemonte e settori alpini. In serata precipitazioni che insistono al Nord-Ovest, in esaurimento altrove. Al centro tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche isolato acquazzone nel pomeriggio sull'Appennino. In serata e nottata ancora tempo asciutto con ampie schiarite. Al Sud e sulle isole condizioni di tempo stabile al Sud nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Da segnalare qualche isolato acquazzone pomeridiano sull'Appennino. In serata e nottata tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime senza variazioni, massime in calo al Nord e in rialzo al Sud.