La proprietaria dell'appartamento si è rivolta ai carabinieri di Novellara raccontando di aver ricevuto un'ondata di messaggi e telefonate di amici e conoscenti che avevano riconosciuto la sua casa, decidendo di sporgere querela con tanto di screenshot del post offensivo. I militari sono risaliti all'autrice del commento denunciandola alla procura di Reggio Emilia che ora sta vagliando la sua posizione