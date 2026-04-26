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Napoli, definisce "campo rom" la casa della vicina sui social: denunciata per diffamazione

Cronaca
©Ansa

La proprietaria dell'appartamento si è rivolta ai carabinieri di Novellara raccontando di aver ricevuto un'ondata di messaggi e telefonate di amici e conoscenti che avevano riconosciuto la sua casa, decidendo di sporgere querela con tanto di screenshot del post offensivo. I militari sono risaliti all'autrice del commento denunciandola alla procura di Reggio Emilia che ora sta vagliando la sua posizione

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Definisce “campo rom” l'abitazione della vicina su Facebook e viene subito denunciata dai carabinieri per diffamazione aggravata a mezzo social. E’ accaduto a una 47enne di Napoli querelata da una 37enne conterranea, residente nella Bassa Reggiana, che ha un immobile di proprietà in provincia di Napoli. Quest'ultima si è accorta lo scorso 15 aprile di un post pubblicato sui social dalla vicina di casa: "Campo rom in pieno centro, vergognati", con alcune fotografie dell'abitazione allegate.

Il post su Facebook: “Campo rom in pieno centro, vergognati"

La proprietaria dell'appartamento definito “campo rom” si è rivolta ai carabinieri di Novellara raccontando di aver ricevuto un'ondata di messaggi e telefonate di amici e conoscenti che avevano riconosciuto la sua casa, decidendo di sporgere querela con tanto di screenshot del post offensivo. I militari sono risaliti all'autrice del commento denunciandola alla procura di Reggio Emilia che ora sta vagliando la sua posizione. 

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