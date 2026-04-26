Meteo, a metà settimana prossima previsti rovesci: le previsioni

Introduzione
Rapido peggioramento tra martedì e mercoledì, a causa del transito di un fronte d’aria fredda che riporterà piogge e temporali su molte regioni. Le regioni del Nord vedranno un aumento della nuvolosità, soprattutto lungo l’arco alpino, dove potrebbero svilupparsi le prime precipitazioni entro martedì sera, con qualche temporale in formazione capace di spingersi verso le pianure di Piemonte e Lombardia
Quello che devi sapere
Ancora sole fino a martedì
L'inizio della nuova settimana sarà ancora caratterizzato da un’atmosfera dai connotati quasi estivi su gran parte dell’Italia. Lunedì 27, infatti, il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato, in linea con le condizioni osservate nel weekend. Tuttavia, questa apparente tranquillità nasconde i primi segnali di cambiamento.
I primi segnali di cambiamento
Già nel corso di Martedì 28, le regioni del Nord vedranno un aumento della nuvolosità, soprattutto lungo l’arco alpino. Proprio in queste aree potrebbero svilupparsi le prime precipitazioni entro sera, con qualche temporale in formazione capace di spingersi verso le pianure di Piemonte e Lombardia. Nel resto del Paese, invece, il sole continuerà a dominare la scena ancora per qualche ora, contribuendo ad accumulare energia nell’atmosfera.
Da mercoledì forti temporali e rischio grandine
La svolta arriverà Mercoledì 29 aprile, quando un rapido e incisivo fronte instabile, collegato a una goccia fredda in movimento dalla Francia verso ovest, farà il suo ingresso sul Nord Italia. Il contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fredda in arrivo creerà le condizioni ideali per lo sviluppo di fenomeni anche violenti. Non si esclude la formazione di grandinate locali, talvolta anche di forte intensità, accompagnate da raffiche di vento.
Da giovedì peggiora
Nel corso di Giovedì 30 aprile, il fronte instabile proseguirà il suo percorso verso sud, alimentato da un ulteriore apporto di aria fredda sospinta da una profonda saccatura sui Balcani. Anche la Sardegna e le regioni del Centro-Sud saranno interessate da un peggioramento più marcato, con temporali diffusi e un aumento significativo del rischio di grandine e forti raffiche di vento.
Domani: pressione in modesta diminuzione
La giornata sarà contrassegnata da un modesto aumento della nuvolosità soprattutto al Nord dove nel corso del pomeriggio potrebbero verificarsi isolati rovesci sui settori alpini, soprattutto orientali. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato. Temperature invariate con clima gradevolmente mite di giorno. Venti deboli, mari poco mossi.
Piogge in arrivo per martedi
La giornata trascorrerà con un cielo spesso coperto su gran parte delle regioni. Sono previste piogge su Alpi e Prealpi, rare in pianura. Centro: Giornata che vedrà un generale aumento della nuvolosità fino a cielo localmente coperto su Toscana e Marche. Non sono previste piogge. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.