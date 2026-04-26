Meteo, a metà settimana prossima previsti rovesci: le previsioni

La giornata trascorrerà con un cielo spesso coperto su gran parte delle regioni. Sono previste piogge su Alpi e Prealpi, rare in pianura. Centro: Giornata che vedrà un generale aumento della nuvolosità fino a cielo localmente coperto su Toscana e Marche. Non sono previste piogge. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.