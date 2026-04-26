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Cremona, si tuffa in un canale per salvare il suo cane: muore 54enne

Cronaca
©Ansa

Un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi, per poi tuffarsi insieme ad altri due giovani. Sul posto gli operatori del 118 hanno tentato di salvare il 54enne praticando un lunghissimo ma vano massaggio cardiaco

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Il suo cane sta annegando in un canale, d’istinto il suo padrone si tuffa per salvarlo ma purtroppo non riesce a tornare a riva. Muore a 54 anni Sergio Pizzamiglio residente a Castelnuovo Bocca d'Adda, nel Lodigiano. L'incidente è avvenuto a Tencara di Pizzighettone, in provincia di Cremona. Sul posto il 118 e i Carabinieri. 

Un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi

Secondo la prima ricostruzione, eseguita anche sulla base di alcune testimonianze ma ancora al vaglio dei carabinieri, il 54enne si trovava sull'argine quando il suo cane è finito in acqua. Si è immediatamente lanciato per recuperarlo ma non è più riuscito a guadagnare la sponda, complicata da risalire e già tante altre volte fatale per il fondo in cemento e per l'inclinazione. Un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi, per poi tuffarsi insieme ad altri due giovani. Alla fine, insieme, sono riusciti a riportare a riva il lodigiano. Lì hanno tentato il tutto per tutto gli operatori del 118, praticando un lunghissimo ma vano massaggio cardiaco.

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