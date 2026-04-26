Cremona, si tuffa in un canale per salvare il suo cane: muore 54enne

Un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi, per poi tuffarsi insieme ad altri due giovani. Sul posto gli operatori del 118 hanno tentato di salvare il 54enne praticando un lunghissimo ma vano massaggio cardiaco
Il suo cane sta annegando in un canale, d’istinto il suo padrone si tuffa per salvarlo ma purtroppo non riesce a tornare a riva. Muore a 54 anni Sergio Pizzamiglio residente a Castelnuovo Bocca d'Adda, nel Lodigiano. L'incidente è avvenuto a Tencara di Pizzighettone, in provincia di Cremona. Sul posto il 118 e i Carabinieri.
Un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi
Secondo la prima ricostruzione, eseguita anche sulla base di alcune testimonianze ma ancora al vaglio dei carabinieri, il 54enne si trovava sull'argine quando il suo cane è finito in acqua. Si è immediatamente lanciato per recuperarlo ma non è più riuscito a guadagnare la sponda, complicata da risalire e già tante altre volte fatale per il fondo in cemento e per l'inclinazione. Un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi, per poi tuffarsi insieme ad altri due giovani. Alla fine, insieme, sono riusciti a riportare a riva il lodigiano. Lì hanno tentato il tutto per tutto gli operatori del 118, praticando un lunghissimo ma vano massaggio cardiaco.