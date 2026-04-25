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Bimba di 18 mesi incastrata nel tosaerba nel trevigiano: è gravissima

Cronaca
©Ansa

La piccola è rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori a Loria, nel Trevigiano. I Carabinieri stanno eseguendo accertamenti

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Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime, dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori a Loria, nel Trevigiano. La piccola è stata portata in elicottero all'ospedale di Padova. Al momento è in prognosi riservata.  Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente. 

La dinamica

A quanto emerge dai primi accertamenti, la piccola stava giocando in giardino, quando è stata travolta dal padre che si trovava alla guida del trattorino tagliaerba. Il genitore, 30 anni, avrebbe centrato la bimba mentre stava effettuando una manovra e lei sarebbe rimasta incastrata sotto a una delle ruote. Ad assistere alla scena, anche la madre 29enne che si trovava a sua volta in giardino. Sono stati proprio i genitori, intorno alle 18, a portare la figlia in auto all'ospedale di Castelfranco Veneto, da dove poi è stata trasferita in elicottero a Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica. 

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