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Foggia, assessore regionale investito da monopattino durante le celebrazioni del 25 aprile

Cronaca
Raffaele Piemontese Facebook

Raffaele Piemontese è stato investito da un monopattino elettrico durante le celebrazioni della Festa della Liberazione a Foggia. Il conducente del mezzo, dopo l'impatto, è fuggito senza prestare soccorso all'assessore, facendo perdere le proprie tracce nonostante il tentativo di inseguimento della polizia locale. Piemontese ha riportato lievi escoriazioni alla caviglia

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L'assessore regionale della Puglia, Raffaele Piemontese, è stato investito da un monopattino elettrico durante le celebrazioni della Festa della Liberazione a Foggia. L'incidente è avvenuto al termine della cerimonia in piazza Italia. Il conducente del mezzo, dopo l'impatto, è fuggito senza prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce nonostante il tentativo di inseguimento da parte della polizia locale. Piemontese ha riportato lievi escoriazioni alla caviglia. "Sto bene, ma la velocità era intollerabile", ha detto l'assessore.

L'incidente a Foggia

L'episodio ha riacceso il tema della sicurezza dei monopattini. "Servono regole più chiare e strumenti di identificazione", ha aggiunto l'assessore, che ha annunciato di aver presentato denuncia contro il conducente che lo ha investito. Piemontese ha poi rimarcato la necessità di "tutelare soprattutto pedoni, anziani e bambini".

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