Raffaele Piemontese è stato investito da un monopattino elettrico durante le celebrazioni della Festa della Liberazione a Foggia. Il conducente del mezzo, dopo l'impatto, è fuggito senza prestare soccorso all'assessore, facendo perdere le proprie tracce nonostante il tentativo di inseguimento della polizia locale. Piemontese ha riportato lievi escoriazioni alla caviglia

L'assessore regionale della Puglia, Raffaele Piemontese, è stato investito da un monopattino elettrico durante le celebrazioni della Festa della Liberazione a Foggia. L'incidente è avvenuto al termine della cerimonia in piazza Italia. Il conducente del mezzo, dopo l'impatto, è fuggito senza prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce nonostante il tentativo di inseguimento da parte della polizia locale. Piemontese ha riportato lievi escoriazioni alla caviglia. "Sto bene, ma la velocità era intollerabile", ha detto l'assessore.