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Sciopero Atm Milano oggi 24 aprile, stop metro, tram e bus: orari e fasce di garanzia

Cronaca
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Il sindacato Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere ripercussioni sul servizio Atm: metropolitane, autobus e tram potrebbero non essere garantiti fino alle 15, mentre la funicolare Como-Brunate fino alle 16.30

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Possibili disagi oggi, 24 aprile, per chi si sposta con i mezzi pubblici a Milano. Il sindacato Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere ripercussioni sul servizio Atm, con conseguenze su metropolitane, autobus e tram. La protesta arriva in una settimana particolarmente intensa per la città, segnata dalla Design Week, dal Salone del Mobile e dal Fuorisalone.

Gli orari dello sciopero e le fasce garantite

La circolazione delle linee Atm, come riferito in una nota, potrebbe non essere garantita dalle 8.45 alle 15. Il servizio tornerà regolare nella fascia garantita dalle 15 fino al termine della giornata. Possibili modifiche anche per la funicolare Como-Brunate, gestita da Atm: il servizio potrebbe non essere assicurato dalle 8.30 alle 16.30. Anche in questo caso viene evitato lo stop serale, che avrebbe potuto creare difficoltà agli spostamenti legati agli eventi del Fuorisalone.

 

I motivi dello sciopero 

Lo sciopero è stato indetto da Confial Trasporti, Confederazione autonoma dei lavoratori. Tra le motivazioni indicate figurano “barriere architettoniche per disabili, aumenti salariali discriminatori ed encomi, diversificazione contrattuale aziendale, tassazione agevolata per i nuovi assunti, affitti agevolati/calmierati, spostamenti disagiati da e per i cambi in linea, parcheggi per il personale in servizio, pause pranzo e soste tecniche per il personale notturno, luoghi di ristoro per pause brevi e bisogni fisiologici, servizi di assistenza ai cittadini e abbonamenti agevolati, conciliazioni, richieste e fruizione delle ferie, ricariche bus elettrici e formazione del personale, viabilità e temporizzatori degli impianti semaforici, sicurezza, sanzioni disciplinari”.

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