"Mondo di Mezzo", da Sorveglianza ok riduzione della pena per Alemanno

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"Mondo di Mezzo", da Sorveglianza ok alla riduzione della pena per Gianni Alemanno

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Concesso il via libera alla riduzione di 39 giorni relativi alla pena, in virtù dell'istanza presentata dall'avvocato Edoardo Albertario e riguardante la pena di 22 mesi di reclusione che l'ex sindaco sta scontando nel penitenziario romano di Rebibbia

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Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso il via libera alla riduzione di 39 giorni relativi alla pena di Gianni Alemanno in virtù dell'istanza ex art 35 ter o.p. presentata dall'avvocato Edoardo Albertario e riguardante la pena di 22 mesi di reclusione che l'ex sindaco sta scontando nel penitenziario romano di Rebibbia. La condanna era arrivata dopo l'accusa di traffico d'influenze in uno dei filoni dell'inchiesta "Mondo di Mezzo" nella quale è stato assolto da tutte le altre accuse. Alemanno dunque, allo stato attuale, uscirà dal carcere capitolino il prossimo 22 giugno. 

La richiesta dei legali

Nella richiesta dei legali, in particolare, si fa riferimento alle "condizioni inumane e degradanti in cui è stato detenuto nell'ultimo anno" Alemanno. "Siamo molto contenti per il risultato raggiunto, non tanto per la riduzione della pena in sè, ma perchè il magistrato di Sorveglianza di Roma ha certificato quanto sostenuto con forza in questi mesi da Alemanno - ha sottolineato Albertario intervistato dall'agenzia Agi -, ovvero che le condizioni di detenzione patite da lui e da molti altri detenuti sono degradanti ed irrispettose dell'umana dignità". Alemanno era stato arrestato il 31 dicembre del 2024 per aver trasgredito nello svolgimento della pena alternativa. 

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