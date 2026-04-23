Ucciso a coltellate a Padova, arrestato dalla polizia amico e socio

La Squadra Mobile della Questura di Padova ha eseguito questa mattina l'ordinanza di custodia cautelare in carcere di Samuele Donadello, 47 anni, per omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì ascolta articolo

La Squadra Mobile della Questura di Padova ha eseguito questa mattina l'ordinanza di custodia cautelare in carcere di Samuele Donadello, 47 anni, per omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. Donadello è accusato di omicidio volontario. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Padova e disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale.

Dissidi economici? Samuele Donadello, conosciuto come Masterchef, era in procinto di avviare con la vittima, come socio, un food truck e forse alcuni dissidi economici potrebbero essere alla base del delitto. Cossi è stato ucciso con 15 coltellate. Il coltello è stato recuperato dalla Scientifica anche grazie alle indicazioni di Donadello. Già all'indomani dell'omicidio, la polizia di Padova aveva puntato i sospetti su Donadello, unica persona trattenuta in questura dopo che era stato convocato assieme ad altri tre amici della vittima con la quale avevano trascorso la serata di domenica. Approfondimento Padova, ragazzo ucciso a coltellate: indagato amico e socio in affari