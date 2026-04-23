Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola

Un giovane muratore è stato ucciso nella notte a Monserrato, con un colpo di pistola al petto. Il ragazzo, residente a Villacidro, è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118. I carabinieri hanno avviato le indagini e transennato l’area per i rilievi tecnici

Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso nella notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari . La vittima si chiamava Leonardo Mocci. Il giovane, un muratore residente a Villacidro, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Avviate le indagini



I carabinieri della compagnia di Quartu e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno avviato le indagini. Tutta l'area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici nel tentativo di trovare indizi utili. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ucciso con un solo colpo di arma da fuoco mentre si trovava nel cortile di un condominio di piazza Settimio Severo. Ferito, avrebbe percorso alcuni metri prima di accasciarsi a terra esanime. Il delitto sarebbe avvenuto poco prima delle 00.15, orario in cui è arrivata la chiamata al 118 che segnalava un giovane in strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata. I sanitari hanno tentato di rianimare il 23enne, ma senza successo: il proiettile gli avrebbe perforato il cuore. In queste ore vengono ascoltati i residenti della zona. Gli investigatori stanno inoltre verificando la presenza di telecamere che possano aver ripreso quanto accaduto. Al vaglio anche le ultime ore di vita del 23enne e le sue frequentazioni, per chiarire il movente dell’omicidio.