Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola

Tragedia a Foggia, dove un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola. Il femminicidio ha avuto luogo nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l'esplosione di quattro proiettili. Sul posto si trovano i carabinieri. La vittima è Stefania Rago, di 46 anni. Il marito, che è stato portato in caserma dai carabinieri, si chiama Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni. I due hanno due figli di oltre 20 anni, un ragazzo e una ragazza.



La testimonianza dei vicini

"La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un acceso litigio in corso nell'appartamento accanto al nostro. Poi ha sentito i colpi di pistola", ha raccontato all'Ansa un vicino di casa "Dopo un po' si è affacciata e ha visto i lampeggianti delle forze dell'ordine. Sono arrivato qui e abbiamo saputo dell'uccisione della donna da parte del marito. Una notizia terribile. La mia compagna è spaventata".