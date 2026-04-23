ICerimonia al Quirinale per i settant'anni della Corte. Nell'occasione sono stati presentati quindici volumi che raccolgono oltre quattromila pronunce di illegittimità costituzionale su più di ventiduemila decisioni. Le sentenze coprono un arco amplissimo di materie, dai diritti fondamentali alla finanza pubblica, dall'ambiente al diritto penale e tributario

Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia per i 70 anni della Corte Costituzionale. L'incontro si è aperto con l'intervento del Presidente della Corte, Giovanni Amoroso, seguito dalla proiezione del video "1956-2026. I settanta anni della Corte Costituzionale. Garante dei diritti e delle istituzioni repubblicane", prodotto dalla Consulta. È intervenuto anche il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Tra le autorità presenti: il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, la Vice Presidente del Senato della Repubblica, Licia Ronzulli, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, i giudici costituzionali e rappresentanti del mondo politico e della magistratura.

Amoroso: "La Corte fedele alla sua missione di custode della Costituzione"

Nel suo discorso, Amoroso ha ricordato come la Corte sia stata "fedele alla sua missione di custode della Costituzione, con un ruolo progressivamente di maggiore impatto, rendendosi interprete di radicali cambiamenti nella società e nell'ordinamento giuridico e affinando nel tempo le regole del giudizio costituzionale".

Il Presidente ha richiamato la portata dell'attività svolta dalla Consulta: "I quindici volumi e i saggi dei giudici offrono un'analisi sistematica delle oltre quattromila sentenze di illegittimità costituzionale pronunciate dalla Corte nel corso di settanta anni. È come se la Corte mettesse le carte in tavola", ha osservato.

Secondo Amoroso, "questa raccolta di tutte le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale unitamente ai saggi dei giudici offre uno strumento di analisi dell'attività della Corte nel prolungato periodo dei suoi settant'anni e consente di verificare come la Corte nel complesso sia sempre stata al di qua della sottile linea di demarcazione tra le valutazioni di legittimità costituzionale e le scelte politiche riservate al legislatore".

Le pronunce di illegittimità costituzionale, "dal 1956 al 2025 sono state oltre quattromila su oltre ventiduemila decisioni complessive", ha ricordato il Presidente. Nelle pubblicazioni presentate oggi, in occasione dell'anniversario, si raccolgono tutte le materie toccate dalle sentenze pronunciate dalla Corte: "Si va dalle fonti interne, internazionali ed europee, ai diritti di libertà e doveri di solidarietà, ai diritti della persona e delle relazioni familiari; dalla salute in generale al lavoro, alla previdenza sociale, al diritto privato patrimoniale delle imprese e dei mercati; dalla finanza dello Stato alla pubblica amministrazione; dalla tutela dell'ambiente a quella del paesaggio e dei beni culturali e al governo del territorio; dal contenzioso regionale a quello degli enti locali; dal diritto penale al diritto tributario e, in generale, alle garanzie giurisdizionali", ha spiegato Amoroso.