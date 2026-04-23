Milano, assolti Lucarelli jr e Apolloni da accusa di violenza sessuale

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, assolti Lucarelli jr e Apolloni dall'accusa di violenza sessuale di gruppo

Cronaca
©Ansa

Scagionati anche gli altri tre imputati, ribaltando le condanne di primo grado. I cinque erano accusati di violenza ai danni di una studentessa statunitense. Le accuse, relative alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022, vengono così integralmente cancellate in secondo grado

ascolta articolo

La Corte d'Appello di Milano ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, ribaltando le condanne inflitte in primo grado. Assolti anche gli altri tre imputati. I cinque erano accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. La ragazza aveva revocato la costituzione di parte civile in quanto risarcita. Secondo l'indagine, il presunto stupro di gruppo risaliva alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Con la decisione odierna, le accuse vengono integralmente cancellate in secondo grado.

Difesa Lucarelli: "Sollevati per assoluzione, giustizia è fatta"

"Siamo molto contenti e sollevati: ero convinto dell'innocenza di questi ragazzi e penso che oggi sia andata secondo giustizia", afferma l'avvocato Leonardo Cammarata, difensore del calciatore Mattia Lucarelli. Se in primo grado il giovane era stato condannato a 3 anni e 7 mesi, oggi i giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Milano li hanno assolti perché "il fatto non sussiste". "Scopriremo con le motivazioni, tra 90 giorni, il perché", chiosa il legale. 

Ex calciatore Lucarelli contro cronisti: "Ci avete infamato per 4 anni"

All'esterno dell'aula, l'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli ha reagito con toni durissimi alla notizia dell'assoluzione: "Falsi, venduti... voglio vedere se fate i titoli o titoloni. Luridi, per quattro anni ci avete infamato...". Rivolgendosi ai giornalisti in attesa del verdetto, ha aggiunto: "Abbiamo rovinato la festa a tutti". Prima delle parole e delle urla di gioia dei parenti degli imputati, l'ex attaccante - apprendendo dell'assoluzione - ha colpito con violenza un totem informativo facendolo rovinare rumorosamente a terra davanti agli occhi stupiti dei carabinieri.

Cronaca: Ultime notizie

Catanzaro, si lancia da balcone con 3 figli. Grave unica sopravvissuta

Cronaca

La bambina di sei anni è stata sottoposta a un delicato intervento salvavita per contenere le...

Forlì, prefettura vieta convegno Forza Nuova a Predappio il 25 aprile

Cronaca

La ragione dello stop è dovuta al fatto che l'area dove l'iniziativa doveva tenersi, "versa in...

Milano, assolti Lucarelli jr e Apolloni da accusa di violenza sessuale

Cronaca

Scagionati anche gli altri tre imputati, ribaltando le condanne di primo grado. I cinque erano...

Strage lupi nel parco d’Abruzzo, Pichetto: "Uccisione orrenda e grave"

Cronaca

In pochi giorni 18 esemplari di lupo sono stati trovati morti nel parco nazionale d'Abruzzo,...

Pisani: "Tecnologia avvantaggia criminalità, serve risposta normativa"

Cronaca

Il Capo della Polizia ha tenuto oggi una lectio magistralis nell’Aula Magna della facoltà di...

Cronaca: i più letti