Uccise la madre a Messina con 112 coltellate, ergastolo in primo grado

La corte d'assise ha accolto accolto la richiesta del pubblico ministero Massimo Trifirò, secondo cui il giovane era capace di intendere e volere

Accolta la richiesta del pubblico ministero

Accolta la richiesta del pubblico ministero Massimo Trifirò che la scorsa udienza aveva chiesto la condanna al carcere a vita sostenendo che il giovane era capace di intendere e volere. Proprio su quest'ultimo punto si è soffermato a lungo il processo con perizie di parte che sono arrivate a conclusioni differenti. Nel corso del processo è stato delineato il quadro familiare, i passi fatti dalla donna che in precedenza era arrivata anche a denunciare il figlio per maltrattamenti e chiedere aiuto ai medici.