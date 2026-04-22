Nella vicenda è coinvolto un ragazzo di 19 anni, che si trova attualmente agli arresti domiciliari con l'accusa di aver guidato un gruppo online chiamato "Terza posizione", che diffondeva propaganda razzista e religiosa, contenuti di minimizzazione della Shoah e messaggi di apologia del genocidio del popolo ebraico. L'indagine ha portato anche a 15 perquisizioni in tutta Italia, 9 delle quali nei confronti di minorenni

Una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. È questo il caso su cui indagano la Procura di Milano e la Procura per i minorenni. Nella vicenda è coinvolto un ragazzo di 19 anni, che si trova attualmente agli arresti domiciliari con l'accusa di aver guidato la chat chiamata "Terza posizione", che diffondeva propaganda razzista e religiosa, contenuti di minimizzazione della Shoah e messaggi di apologia del genocidio del popolo ebraico. L'indagine della Digos di Milano, con il supporto della Digos di Pavia e della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, ha portato anche a 15 perquisizioni in tutta Italia, nove delle quali nei confronti di minorenni.

Le indagini sul gruppo online

Il 19enne, italiano e residente a Pavia, è ritenuto dagli investigatori promotore e amministratore del gruppo online "Terza posizione", il cui richiamerebbe l'omonima formazione eversiva degli anni Settanta. Secondo gli inquirente, la chat sarebbe stata accessibile a un centinaio di utenti. Nello spazio virtuale circolavano materiali neofascisti, neonazisti e apertamente antisemiti, con esaltazione di autori di stragi suprematiste come Brenton Tarrant, responsabile dell'attacco di Christchurch del 2019, e riferimenti a Stephan Balliet, autore dell'attentato del 2019 ad Halle, in Germania. Tra i contenuti emersi anche la cosiddetta "white jihad", una miscela ideologica tra simboli e propaganda dell'estrema destra radicale e richiami al terrorismo jihadista, accomunati dall'antisemitismo.

Un altro canale parallelo

Il 19enne avrebbe anche creato un canale parallelo chiamato "Centro Studi Terza Posizione" e redatto, con altri indagati, un documento in cinque punti dal titolo "Manifesto della Terza Posizione", con contenuti antisemiti e propositi eversivi. Secondo l'accusa, la propaganda online puntava anche a spingere il gruppo ad agire nel "mondo reale", organizzando sul territorio "Squadroni d'Azione Rivoluzionaria" e invocando aggressioni, mai però concretamente realizzate.

Le perquisizioni

Le perquisizioni hanno riguardato giovani residenti nelle province di Cagliari, Caserta, Cosenza, Matera, Perugia, Roma, Salerno, Siena, Torino e Viterbo. In un ulteriore intervento a Pescara è stato controllato anche un 22enne, che sui social avrebbe mostrato armi da fuoco definendosi responsabile locale di un altro gruppo chiamato "Nuova Italia". Nel corso delle attività sono stati sequestrati inoltre telefoni e computer, materiale di propaganda, diverse armi bianche e, in un caso, materiali ritenuti compatibili con la fabbricazione di esplosivi.