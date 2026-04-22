Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: le regioni a rischio

Nella giornata di mercoledì 22 aprile si registreranno cieli nuvolosi al Nord, in particolare sulle regioni di Nordovest, sull’Emilia-Romagna e su alcuni tratti del Veneto. Non si escludono possibili piovaschi. Spostandoci verso il Centro e il Sud, invece, si assisterà a un contesto via via più instabile, prima su Marche e Umbria e poi anche su Lazio, Abruzzo e Molise, dove sono attese piogge sparse, rovesci e temporali. Attenzione al rischio di qualche grandinata. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà anche sulle Alpi e al Sud. Temperature in diminuzione con valori anche al di sotto delle medie, soprattutto sui settori orientali della Penisola.