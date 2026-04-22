Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: le regioni a rischio

Introduzione
Ancora nuvole e pioggia sull'Italia, con un calo delle temperature. Nelle prossime ore sono attesi temporali e precipitazioni in particolare sulle regioni del Centro e su parte del Sud. Dopo aver colpito nei giorni scorsi il Nord, il maltempo si sposta ora anche verso le aree meridionali. Le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili fino al fine settimana quando, in occasione della Festa della Liberazione, si registrerà sole ovunque con una forte escursione termica diurna. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Attese piogge e temporali oggi
Nella giornata di mercoledì 22 aprile si registreranno cieli nuvolosi al Nord, in particolare sulle regioni di Nordovest, sull’Emilia-Romagna e su alcuni tratti del Veneto. Non si escludono possibili piovaschi. Spostandoci verso il Centro e il Sud, invece, si assisterà a un contesto via via più instabile, prima su Marche e Umbria e poi anche su Lazio, Abruzzo e Molise, dove sono attese piogge sparse, rovesci e temporali. Attenzione al rischio di qualche grandinata. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà anche sulle Alpi e al Sud. Temperature in diminuzione con valori anche al di sotto delle medie, soprattutto sui settori orientali della Penisola.
Il maltempo al Sud
Nella seconda parte della giornata, si registrerà un miglioramento delle condizioni meteo al Nord e su parte del Centro, mentre nelle regioni del Sud colpirà l'ondata di maltempo. L'instabilità tenderà a concentrarsi soprattutto su Puglia, Basilicata e Calabria, dove le precipitazioni andranno comunque a esaurirsi tra la sera e la notte.
Giovedì le ultime piogge
Nella giornata di giovedì 23 aprile l'nstabilità raggiungerà il Sud con acquazzoni e temporali, soprattutto su Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso al Centro-nord. Ma la spinta di un’alta pressione inizierà ad avvolgere gran parte dell’Italia, anticipando weekend caratterizzato da un ritorno alla totale stabilità atmosferica.
Nel weekend sole in tutta Italia
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano che tra venerdì 24 aprile e il weekend si registrerà l'espansione di un vasto campo di alta pressione sui settori centro-occidentali dell'Europa. Condizioni decisamente stabili sull'Italia con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud e con temperature in rialzo.
Temperature in aumento nel fine settimana
A partire da giovedì 23 aprile, inizierà una fase caratterizzata da una forte escursione termica diurna. Tra il mattino e il pomeriggio, potrebbe registrarsi una differenza di temperatura anche di 20°C. Avvicinadosi al weekend, il termometro potrebbe toccare anche i 24-25°C nelle ore pomeridiane.
Le previsioni di oggi, 22 aprile
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile con piogge e locali temporali sul Piemonte occidentale. Sul resto delle regioni il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso. I valori massimi delle temperature si attesteranno tra i 17 e i 20°C su tutte le città.
- Centro e Sardegna: Tempo instabile su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni il tempo sarà parzialmente soleggiato, ovvero con un cielo irregolarmente nuvoloso. Massime comprese tra gli 11-12°C di Campobasso e l'Aquila e i 20°C di Roma e Firenze.
- Sud e Sicilia: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto su Basilicata e Puglia, dove si verificheranno precipitazioni sparse. Nubi irregolari sulla Calabria e cielo prevalentemente sereno sulla Sicilia. In serata le condizioni meteo peggiorano sulla Calabria. Temperature massime attese tra i 12°C di Potenza e i 24°C di Palermo.
Le previsioni di giovedì 23 aprile
- Nord: Generali condizioni di bel tempo nelle regioni settentrionali, con cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni. Si registra un calo termico notturno. I valori massimi delle temperature oscilleranno tra i 17 e 21°C su tante città, fino a 24°C a Trento e Bolzano.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e raramente poco nuvolosi dappertutto. Temperature minime in diminuzione e valori massimi compresi tra i 12°C di Campobasso e i 22°C di Roma e Firenze.
- Sud e Sicilia: Mattinata instabile su Calabria meridionale e Sicilia dove ci saranno precipitazioni irregolari e locali temporali. Sul resto delle regioni il tempo sarà soleggiato. Massime tra gli 11°C di Potenza e i 16-20°C delle altre città.
Le previsioni di venerdì 24 aprile
- Nord: Ampio soleggiamento, con cieli prevalentemente sereni e nuvolosità scarsa. Il clima sarà primaverile di giorno, con temperature massime tra i 18-21°C del Nordest e i 24°C del Nordovest.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni dappertutto. I valori massimi oscilleranno tra i 16°C di Campobasso e i 23-25°C di Roma e Firenze.
- Sud e Sicilia: Anche nelle regioni meridionali la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15°C di Potenza e i 23°C di Napoli.